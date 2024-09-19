9月26日21時30分放送の『櫻井・有吉THE夜会』（TBS系）は90分スペシャル。人気芸能人の「価値観」を検証する新企画が始動する。新企画始動にあたり、番組内容やスタジオのセットも一新。POPでちょっと大人な雰囲気の新たな櫻井翔・有吉弘行が垣間見える番組キービジュアルとティザー映像も公開された。【動画】新企画が始動し、新たな装いでスタート！『櫻井・有吉THE夜会』新企画ティザー映像新企画は、番組のMC櫻井と有吉