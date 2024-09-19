［モスクワ１９日ロイター］ - ロシアのプーチン大統領は１９日、今年のドローン（無人機）の生産を増強し、１４０万機程度にすると発表した。昨年の約１４万機からほぼ１０倍増となる。プーチン大統領はドローン製造開発に関する会議で「戦場で求められていることに迅速に対応する者が勝利する」と言明した。