Ezgi ErkoyunHuseyin Hayatsever［イスタンブール１９日ロイター］ - トルコ中央銀行は１９日、事前の市場予想通り金利を６カ月連続で５０％に据え置くことを決定した。中銀は、インフレリスクに引き続き非常に注意を払っていると述べた一方、引き締めの可能性に関する文言は削除した。これは、利下げがいずれ実施されることを示唆する初めてのガイダンスとなる。中銀は「インフレの大幅上昇が持続的に見込まれる場合、