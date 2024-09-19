timelesz timeleszのニューシングル「because」の発売が11月20日に決定した。 また、同曲は10月12日にスタートする、菊池風磨主演テレビ朝日系オシドラサタデー『私たちが恋する理由』の主題歌に決定。同ドラマは第2回「みんなの推し恋愛マンガ大賞」の大人の恋愛部門で大賞を受賞し、電子書店では3000万 viewを突破したma2の同名人気コミックが原作で、初映像化となり、菊池風磨演じる＜寡黙な上司＞黒澤智也とヒ