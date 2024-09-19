ＮＹ時間に入ってドルの買い戻しが出ており、ユーロドルやポンドドルは伸び悩む動きを見せている。朝方発表になった米新規失業保険申請件数が予想以上に減少し、５月以来の低水準となったことがドルの買い戻しを誘発しているとの指摘も出ているようだ。 米新規失業保険申請件数は求人数の減速にもかかわらず、雇用市場が引き続き健全なことを示唆。労働需要は冷え込んでいるものの、失業保険申請件数は過去数カ月に渡