[9.19 練習試合 U-19日本代表 7-2 流通経済大 稲毛海浜公園球技場]“ロス五輪世代”を担う存在として、結果で存在感を示した。MF佐藤龍之介(FC東京)は先制ゴールと、チーム5点目をマーク。「自分のなかで立ち上がりからいい状態で、特徴のところから決められた」と手応えを口にした。試合開始早々に先制点を決めた。前半2分にゴール前からワンタッチでニア上に決め切ると、4-0で迎えた前半37分にもゴール。FW安野匠が打ったシ