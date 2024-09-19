■新企画始動を前にキービジュアルとティザーが公開！ TBSで毎週木曜にオンエアされている『櫻井・有吉THE夜会』にて、9月26日の放送から新企画が始動。番組内容やスタジオのセットも一新し、あらたな装いでスタートする。 新企画では、番組のMCの櫻井翔と有吉弘行が、同じ価値観を持つ人気芸能人たちをゲストに招き、「あなたの価値観を教えてください」と題して、ゲスト芸能人たちの私生活をのぞき見してい