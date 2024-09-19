兵庫県の斎藤元彦知事（４６）がパワハラなどの疑惑を内部告発された問題で、県議会（定数８６）の全議員８６人が１９日、斎藤知事に対する不信任決議案を提案し、全会一致で可決された。斎藤知事は知事を辞めるか、議会を解散するかの選択を迫られる。総務省などによると、都道府県議会での不信任決議は５例目。可決には出席議員の４分の３以上の賛成が必要で、在任する全議員が賛成しての可決は初となる。１９日の本会議では