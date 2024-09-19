「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（47）が19日、X（旧ツイッター）を更新。中国広東省深センで日本人学校に登校中の男子児童（10）が18日に刃物で刺され死亡した事件をめぐり、私見をつづった。この件では男児は腹部を刺され、病院で治療を受けたが19日未明に死亡。地元警察は拘束した44歳の容疑者の男を追求しているが、動機は明らかにされていない。ひろゆき氏は、この件について中国外務省が19日の