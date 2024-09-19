fhánaが、TVアニメ『義妹生活』のオープニング主題歌「天使たちの歌」まで、レーベル移籍後に制作された楽曲たちに新曲5曲を加えた全11曲を収録したフルアルバム『The Look of Life』の発売が11月20日(水)に決定した。CDのみの通常盤の他、限定盤Type-Aと限定盤Type-Bの3形態を発売。限定盤Type-Aには、既存の音楽映像4曲に、本アルバムのために新規7曲の映像を制作し、全11曲のMusicVideo、LyricVideoをダウンロードできるエ