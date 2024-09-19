NEEが、＜NEE 8th TOUR「EXOTIC METTYA HENSHIN」＞に先駆けて、バンドのこれまでとこれからを振り返る特別映像「エキゾチックノンフィクション」を、9月20日(金)22時22分にYoutubeにて公開する。バンドにとって大きな存在を失い、一度は開催を諦めた6/23(日)日比谷野外音楽堂での＜東京、夏のサイレン＞にて、これからもNEEを続けていくことを強く宣言した夕日(Gt)、かほ(Ba)、大樹(Dr)の3人それぞれにソロインタビューを実施し、