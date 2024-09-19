人生には大きな選択がいくつもある。進学や就職、結婚などにくわえて「子どもを持つかどうか」というのも人生の大きな分岐点となるだろう。『子どもが欲しいかわかりません』（大町テラス/KADOKAWA）で描かれているのは、結婚して数年がたちアラフォーになり、子どもを持つべきかどうかという選択に悩む女性のリアルな姿だ。【漫画】本編を読む主人公のカナコは37歳。5年前に結婚している。出版や編集にたずさわる仕事をしてお