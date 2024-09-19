北海道・柳月から「いも栗かぼちゃのスイーツセット」を9月25日(水)より発売。5日間限定で、お得な送料無料キャンペーンも開催します。 北海道・柳月「いも栗かぼちゃのスイーツセット」 北海道・柳月から「いも栗かぼちゃのスイーツセット」を9月25日(水)より発売します。5日間限定で、お得な送料無料キャンペーンも開催します。 「いも栗かぼちゃのスイーツセット」は、女性が好きな秋の旬素材を、個性豊かな3種