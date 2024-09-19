グリーンフォレストは、「緑の森どうぶつ病院」開院から28年目を迎える2024年、人とどうぶつの健康を目指す複合施設「ONE HEALTH ケアガーデンハルニレぽっぽ」を2024年9月27日(金)に北海道旭川市旭神にオープンします。 グリーンフォレスト「ONE HEALTH ケアガーデンハルニレぽっぽ」  施設名：ONE HEALTH ケアガーデン ハルニレぽっぽ開店日：2024年9月27日(金)所在地：〒078-8373北海道旭川市旭神3