【ニューヨーク共同】19日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は米連邦準備制度理事会（FRB）による大幅利下げの決定を好感して反発し、前日終値と比べた上げ幅が一時、600ドルを超えた。午前10時現在は前日比494.43ドル高の4万1997.53ドルを付けた。ハイテク株主体のナスダック総合指数は395.73ポイント高の1万7969.03。FRBは前日の連邦公開市場委員会（FOMC）で、通常の2倍に当たる0.5％の大幅な利下げを決めた。