朝倉未来が社長を務める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ」に出場する元アウトサイダーで、年商３０億円の実業家である萩原裕介が１９日、インスタグラムを更新。高級愛車を駐車するガレージを公開した。萩原はこれまでベントレー、ランボルギーニなど複数の高級愛車を公開しているが、少なくとも５台が停車しているガレージの写真を投稿。「若い時は乗りたい車がいっぱいあったけど最近は釣りたい魚がいっぱいいる