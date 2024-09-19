アメリカのFBI（連邦捜査局）はイランのハッカーがトランプ陣営から盗んだ内部情報をバイデン陣営にメールで一方的に送っていたと明らかにしました。FBIや国家情報長官室などの情報機関は18日、イランのハッカーが今年6月下旬から7月上旬にかけて、トランプ陣営から盗んだ内部情報を当時のバイデン陣営の複数の関係者や報道機関にメールで一方的に送っていたと発表しました。トランプ陣営から盗まれた内部情報の詳細は明らか