先月、約40億円以上の移籍金でフランス1部RCランスからマルセイユに加入したワイ。そんなワイの移籍の舞台裏について、同クラブのスポーツディレクターを務めるメディ・ベナティア氏がフランスメディア『beIN SPORTS』に語った。この移籍はマルセイユとワイの両想いだったようで、ベナティア氏はワイが金銭面の条件で妥協してでもマルセイユへの移籍を熱望していたと明かしている。過去には「マルセイユのユニフォームを着ることは