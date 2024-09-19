夏にFC東京からサウサンプトンへと移籍したMF松木玖生。ただ今季は労働許可の関係でトルコリーグのギョズテペに貸し出されることとなった。そこで今回は、同じくプレミアリーグのクラブへ加入したものの、すぐにはイングランドでプレーできなかった選手たちを見ていきたい。三笘薫2021年に川崎フロンターレからブライトンへ加入した三笘薫。Jリーグデビューから僅か1年半でのプレミアリーグ移籍となった。ただ当初は系列クラブであ