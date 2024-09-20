米投資ファンドのコールバーグ・クラビス・ロバーツ（ＫＫＲ）は１９日、システム開発の富士ソフトへのＴＯＢ（株式公開買い付け）を２段階方式に変更すると発表した。１回目で目標に到達しなくても応募株式をすべて買い取った上、２回目を実施する。１株８８００円の買い付け価格は据え置く。米ファンドのベインキャピタルがＫＫＲを上回る買収額を提案する意向で、応募を決めかねている株主に売却機会を提供する狙いだ。