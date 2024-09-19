7月に離婚を発表した声優の金田朋子（51）と俳優の森渉（41）が19日放送の日本テレビ系「ダウンタウンDX」（木曜後10・00）に出演。離婚後の生活を明かす場面があった。この日は「仲良し2S芸能人大集合」というテーマでトークを展開。金田は7月20日、自身のSNSで離婚を発表。「先日、私金田朋子と森渉は婚姻関係を解消し、戸籍上の夫婦ではなくした上で家族を続けていくことになりました」と報告した。離婚届の提出は4月だった