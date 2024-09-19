小泉進次郎元環境相が１９日放送のＡＢＥＭＡ「ＡｂｅｍａＰｒｉｍｅ」に出演し、中学１年生の時のトラウマを語った。番組では自民党総裁選１００分討論会が行われ、候補者９人に対して「友達は必要ですか」という質問が飛んだ。小泉氏は「中１でもう人生で友達はできないんだと思いましたね」と切り出した。入学式で同級生から「君、小泉君でしょ？お母さんが小泉君のお父さんは政治家だから仲良くしとけと言うから友達にな