◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―０ＤｅＮＡ（１９日・東京ドーム）巨人がＤｅＮＡに快勝してリーグ優勝へのマジックを１つ減らし「８」とした。初回は無死一、三塁から吉川が先制二塁打。大城卓の犠飛の後、１死一、二塁でモンテスが一邪飛を放つと、二塁から吉川がタッチアップ。慌ててオースティンが三塁に送球も悪送球となり宮崎が捕球できず後逸して転々。三塁に足からスライディングした吉川はすぐに立ち上がって再加速