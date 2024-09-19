Snow Man、4th Album「RAYS」通常盤ジャケ写 Snow Manの4th Album「RAYS」（10月30日リリース）の作品内容が解禁された。YouTubeでMusic Videoが公開されてからSnow Man史上最速で3000万回再生を突破した「EMPIRE」、TVアニメ『ブルーロック VS. U-20 JAPAN』エンディング主題歌「One」など新曲13曲を含む全18曲のタイトルを公開。アルバムの人気コンテンツであるユニット曲の組み合わせとタイトルも発表された。ユ