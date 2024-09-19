７月に離婚を発表したタレント・金田朋子と森渉が１９日放送の日本テレビ系「ダウンタウンＤＸ」（木曜・午後１０時）に、そろって出演した。この日の特集は「仲良し芸能人２ショット（秘）交遊録大公開ＳＰ」。ＭＣの浜田雅功に「一応、離婚されましたよね？」と聞かれ「一応、今年の４月に離婚したんです〜！」と笑顔満開で答えた金田。「渉くんが近代五種でオリンピックを目指すんですよ。それで私って、こんな感じじゃ