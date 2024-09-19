俳優の綾瀬はるかさん（39）が19日、スキンケアブランドのイベントに登場し、プライベートや将来なりたい人物像を明かしました。綾瀬さんは、最近直したいものがあるそうで「洗濯を干すやつが、糸なんですけど。重さで真ん中に寄ってきちゃって。すごく干しづらいです」と告白。また今後、どんな人になりたいか聞かれると「色々なことが人生の中ではあると思うんですけど、日々の小さなことから、悲しいなと思うことがあっても、そ