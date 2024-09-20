日本人学校に登校中の男子児童が刺殺された事件について、報道陣の質問に答える金杉憲治駐中国大使＝19日、中国広東省深セン市（共同）【深セン共同】中国広東省深センで日本人学校の男子児童が刺されて死亡した事件を受けて現地入りした金杉憲治駐中国大使は19日、記者団に対し、遺族と会い「お見舞いを申し上げた」と述べた。深セン市の羅晃浩副市長とも面会し、邦人の安全確保や日本人学校の警備強化を要請した。事件の真相を