東京ディズニーランドでスタートする新しいエンターテイメントプログラム『Reach for the Stars』が19日、報道陣に公開されました。ショーが行われるシンデレラ城の前は、『ディズニー・プレミアアクセス』などの“有料席”となっています。その狙いを取材しました。『Reach for the Stars』は、シンデレラ城を舞台に、様々なキャラクターたちが未来を切り開いていく姿が描かれるキャッスルプロジェクションです。ディズニーの名曲