オルビスは、隙のない毛穴レスをかなえる『オルビスユー カラースキンケアマスク ファンデーション』を2024年9月20日(金)に発売いたします。毛穴も肌の悩みもなめらかにカバーをするリキッドファン デーション。スキンフィットカラー成分が肌に触れると、保湿成分が浸透し、うるおいを与えることでナチュラルなツヤ肌に仕上げます。 カラースキンケアマスク ファンデーション