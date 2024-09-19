タレントの重盛さと美が、１９日放送の日本テレビ系「ダウンタウンＤＸ」に、親友でタレント、グラビアアイドルの礒部希帆と出演。番組初出演の礒部について「本当にクズ」と紹介した。礒部とは１５年前に千葉テレビの番組で共演し、最終収録の際に連絡先を聞かれたことから親友になったという重盛。毎年、一緒に海外旅行に行く仲だとしつつ、「全部私のオゴリで」と衝撃告白した。スタジオが驚く中、重盛はさらに「希帆ちゃ