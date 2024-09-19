かつてアーセナルで期待された才能でもあるMFジェイ・エマニュエル＝トーマス(33)が、麻薬密輸の疑いで起訴されることとなった。イギリス『デイリー・メール』が伝えた。アーセナルアカデミー育ちのエマニュエル＝トーマスは、ジャック・ウィルシャーらとアカデミー時代を過ごし、FAユースカップを制覇。ファーストチームでは5試合の出場に終わったが、ブラックプールやドンカスター・ローバーズ、カーディフ・シティ、イプスウィ