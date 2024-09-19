１９日正午前、群馬県大泉町の緑地帯で空き缶やベンチなどが燃える不審火がありました。今月に入り周辺では１９日を含め不審火が５件発生していて、消防は周辺のパトロールを強化し、警察は何者かによる放火の可能性も含め捜査しています。 消防によりますと、１９日午前１１時４０分ごろ、ジョギング中の男性から大泉町坂田二丁目の緑地帯で「炎が見える」などと１１９番通報がありました。 消防が駆け付け、火は約２０分