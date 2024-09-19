元AKB48の人気メンバーが金髪に―。激変した姿を自身のインスタグラムで公開し、話題を呼んでいる。「この夏ハーフパンツ履き忘れてたと思って最近履きました」と綴り、地下鉄のホームで笑顔を見せる写真を投稿したのは宮澤佐江。金髪にキャップを被り、黒縁メガネ、Tシャツ、ハーフパンツの?ボーイッシュ?コーデを披露している。この投稿にファンからは「普通に電車乗るなんて、びっくり」「海外に居そうなボーイッシュ女子