日本損害保険協会の城田宏明会長は19日、定例の記者会見で、大手損害保険4社によって約250万件にものぼる個人情報が漏えいした問題について、「お客さまをはじめ関係者の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますこと、改めて深くおわび申しあげます」と謝罪した。損害保険ジャパン、東京海上日動火災保険、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険の4社は、代理店に出向していた社員が出向元の損保に他社の