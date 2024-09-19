ボディビルダーとしても活躍する俳優の金子賢（47）が19日、インスタグラムを更新。5カ月で約16キロ減量という衝撃の“激変マッチョ腹筋”ボディーを披露し、反響を呼んでいる。金子は「今回は85キロから約束5ヶ月間で16キロのダイエットでした。久しぶりのダイエットでかなり苦戦しましたやはり若い時とは違うなあと実感しましま。具体的に言うと基礎代謝が落ちててかなり早い段階から有酸素運動を入れないと体重が落ちませんで