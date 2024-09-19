NHK中川安奈アナ（30）が19日、インスタグラムを更新。スポーツ観戦で東京ドームを訪れたと報告した。「久しぶりに仕事終わりで応援してきました」と切り出し、東京ドームをバックの写真をアップ。ニューヨークヤンキースのキャップをかぶり、黒ニットにジーンズを合わせている。「スポーツ観戦、やっぱり最高ですプライベートでもまだまだいろんな競技を観に行きたいな！」とつづった。コメント欄には「立ち姿も絵になるなあ、