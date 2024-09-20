Lucia Mutikani［ワシントン１９日ロイター］ - 米労働省が１９日発表した９月１４日までの１週間の新規失業保険申請件数（季節調整済み）は、前週比１万２０００件減の２１万９０００件と４カ月ぶりの低水準となった。エコノミスト予想（２３万件）に反して減少した。ハイ・フリークエンシー・エコノミクスの主任エコノミスト、カール・ワインバーグ氏は「この数字は、昨日の連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が伝えた