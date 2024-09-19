メ～テレ（名古屋テレビ） 「レゴランド」のハロウィンイベントが、20日から始まります。 名古屋市港区のテーマパーク「レゴランド・ジャパン」で、ハロウィンイベント「ブリック・オア・トリート」が20日から始まるのを前に、19日、報道陣に公開されました。 会場には、巨大なジャック・オー・ランタンのオブジェや、大きめのレゴブロック約6.2万個を使用した、ジャイアントパンプキンも登