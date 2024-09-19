◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―０ＤｅＮＡ（１９日・東京ドーム）巨人がＤｅＮＡに快勝してリーグ優勝へのマジックを１つ減らし「８」とした。５―０の８回２死、戸郷の代打・萩尾が中前安打。丸の中前安打で一、三塁となり浅野の三ゴロを宮崎がファンブルして適時失策でダメ押し６点目が入った。萩尾は１軍での安打は６月１５日の日本ハム戦（エスコン）以来３か月ぶり。１６日に１軍再昇格してから初打席で結果を残して