配信がスタートしたNetflixドラマ「極悪女王」に出演するゆりやんレトリィバァ（33）、剛力彩芽（32）、唐田えりか（27）が19日放送のMX「バラいろダンディ」（月〜金曜後9・00）にゲスト出演。唐田が約10キロの増量のために、朝から食べたものを明かした。「マックス10キロ増やしたんですけど、とにかくたくさん食べないと運動量も凄くて痩せてしまう」と過酷な増量、過酷な撮影を振り返った唐田。「私、普段めちゃくちゃ寝る