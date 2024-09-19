「男子ゴルフ・パナソニック・オープン・第１日」（１９日、有馬ロイヤルゴルフクラブ＝パー７２）滝川第二中３年の道上嵩琉（１５）がプロに交じって奮闘したが、２バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの１オーバーで１０２位発進。「ショットは悪くなかったが、３パットでもったいなかった。練習グリーンと違って芝が速かった。明日は修正したい」と振り返った。プロツアーは３戦目で、今大会の予選ラウンドは中西直人（