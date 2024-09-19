「東海道新幹線再生アルミバット」の第2弾が、2024年10月1日(火)から発売されます。JR東海、ミズノ、ジェイアール東海商事が共同開発し、廃車となった東海道新幹線のアルミをリサイクルして製作された子ども用の金属バットです。去年の10月14日に、N700系とドクターイエローをモデルとした第1弾のバット1,400本が発売されました。JR東海グループとミズノが共同開発した「東海道新幹線再生アルミバット」第1弾今回のバットは1964年