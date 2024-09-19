【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■アンジェラ・アキと30歳になった五島列島の中学生たちが「手紙～拝啓 十五の君へ～」を合唱！ 10月2日22時からNHK総合で特別番組『拝啓 十五の君へ～30歳になった私からのメッセージ～』が放送される。 2008年のNHK音楽コンクール中学校の部の課題曲として全国の中学生に歌われ、その後も多くの人に愛されるアンジェラ・アキの「手紙～拝