中国南部の広東省深圳市で日本人学校に登校中の男子児童（10）が刃物で刺され死亡した事件で、亡くなった男児を追悼する会が19日夜、東京都新宿区で開かれた。事件に衝撃を受けた日本に住む中国人有志が急きょ、呼びかけた。集まった約50人の在日中国人らがろうそくを手に黙とうをささげ、互いに思いを語り合った。【写真】校門の前に花「暴力反対、平和万歳」の字都内で旅行会社を経営する中国人女性（52）は「（男児