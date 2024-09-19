視察後に記者団の取材に答える小泉氏＝１９日、東京都渋谷区のデザイン専門校自民党総裁選を巡り、小泉進次郎元環境相（衆院神奈川１１区）は１９日、公約に掲げた解雇規制の見直しについて「企業にとっても働く方にとっても選択肢が増える」と述べ、必要な成長産業に人材が移動できる環境を整備する考えを改めて示した。解雇規制の見直しを巡っては出馬会見時からのトーンダウンが指摘されているが、「変わらない」と強調し、実