グラビアアイドルの大川成美がこのほど、東京・秋葉原のソフマップで最新イメージDVD『いけない報酬』(発売中 4,400円税込 発売元:ブレイン)の発売記念イベントを行った。DVD『いけない報酬』の発売記念イベントを行った大川成美2014年5月発表の1stDVD『ぷりぷりナルル』でグラビアデビューを飾った大川成美。155cmの身長にスリーサイズは上からB85(Eカップ) ・W62・H88とスタイル抜群で、2019年には「第1回ミス週刊実話WJガールオ