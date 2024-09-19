グラビアアイドルの桜庭みゅうが、最新イメージDVD『みゅうの初恋』(発売中 4,620円税込 発売元:竹書房)をリリースした。DVD『みゅうの初恋』をリリースした桜庭みゅう撮影会などで人気の桜庭みゅうは、現在「ミスSPA!2024」のオーディションに参加している期待の新人グラドル。上品な知的美少女の雰囲気を醸し出す彼女は、161cmの身長にスリーサイズは上からB84・W63・H90とバランスが取れたスレンダーボディが魅力だ。その彼女が