中国政府は、台湾から輸入する一部の農産品に対する関税優遇措置を今月25日から停止すると発表しました。台湾の頼清徳政権への圧力を強める狙いがあるとみられます。中国政府は18日、台湾から輸入するマンゴーなどの果物や野菜、水産物の34種類の品目について、これまで実施してきた関税免除の措置を今月25日から停止すると発表しました。中国からの輸出品に対し、台湾が一方的に差別的な制限措置をとっていて、中国と台湾の経済貿