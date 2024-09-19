GIF: ヤマダユウス型 黒×ブルーも良いし、シルバー×イエローも素敵。2024年9月19日、ダイソンが「Dyson OnTrac™ヘッドホン」の日本発売を発表しました。今夏に発表されていた新しいワイヤレスヘッドホンですね。 Photo: ヤマダユウス型 「Dyson OnTrac™ヘッドホン」を掲げる、ジェイク・ダイソン氏。