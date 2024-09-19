DJIは9月19日、アクションカメラの新製品「Osmo Action 5 Pro」を発表した。イメージセンサーとチップセットを改良し、ダイナミックレンジの拡大や低照度時の画質向上を図った。極端な低照度のシーンでもAIを用いて明るく精細に撮影できるスーパーナイトモードや、4K/240fpsで撮影した動画を960fpsの超スローモーションで再生する機能も備えた。バッテリー駆動時間の延長や充電時間の短縮も図った。高画質と堅ろう性を兼ね備えた実